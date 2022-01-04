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Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

04.01.2022 07:48
Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, örgütlü olarak yapılan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından farklı ilçelerde belirlenen 18 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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