Son dakika! İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal - Son Dakika

Son dakika! İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal

Son dakika haberi... İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal -Ataşehir'de taksicinin 2 yumrukla yere serdiği müşterisi ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı Ataşehir'de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere seren taksicinin yolcu taşıma...

İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal

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- Ataşehir'de taksicinin 2 yumrukla yere serdiği müşterisi ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere seren taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi. Taksinin saldırdığı müşterisinin ise ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Şoförün taşıma belgesi iptal edildi

Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni süresiz iptal etti.

Darp edilen müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi

Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017'de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

İbrahim Erkal, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal - Son Dakika
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