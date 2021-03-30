İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı
30.03.2021 07:58
İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı İstanbul'da Ümraniye merkezli 39 adreste narkotik operasyonları yapıldı.
İstanbul'da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da Ümraniye merkezli 39 adreste narkotik operasyonları yapıldı. Operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon, Ümraniye merkezli olmak üzere Ümraniye, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde 39 adreste yapıldı. Operasyonlarda 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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