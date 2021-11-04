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Son Dakika | İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını "lobi" diyerek bastı - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını "lobi" diyerek bastı

04.11.2021 09:37
Son Dakika | İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını

Son dakika haberlerine göre Maslak'ta uygulama esnasında uyuşturucu satışı yapan 2 torbacı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Maslak'ta uygulama esnasında uyuşturucu satışı yapan 2 torbacı polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıkması üzerine çalışmayı derinleştiren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üst torbacıyı kaldığı pansiyonda nefes kesen bir baskınla kıskıvrak yakaladı. Aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan 3 torbacıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Maslak'ta gece saatlerinde uygulama yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motorize Yunus Timleri, sokak üzerinde iki şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, torbacılar Resul A. (21) ve İzzet D.'yi (20) kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptığı üst aramalarında Resul A.'nın üzerinden 6 adet paketli halde bulunan ve toplam ağırlığı 16.84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin alınan ifadelerinde, Melihcan S. (29) isimli bir şahsın onlara uyuşturucu madde temin ettiği, günlük 500 lira karşılığında Melihcan S. tarafından konum gönderdiği adrese gidip teslim ettikleri bilgisine ulaşıldı.

SARIYER POLİSİ "LOBİ" DİYEREK ODAYA BASTI

Bunun üzerine harekete geçerek çalışmaları derinleştiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Melihcan S. isimli şahsın adresini tespit ederek evine baskın düzenledi. Evde olmaması üzerine polis ekipleri yaptığı incelemelerde şahsın Beşiktaş Ortaköy'de bir pansiyonda olduğunu tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın pansiyonda kaldığı odaya baskın düzenledi. Baskın esnasında "lobi" diyen polis ekipleri kapıyı açan Melihcan S.yi kıskıvrak yakaladı. Nefes kesen o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

PANSİYONDAN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Şahsın kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından Sarıyer polisi, yapmış olduğu aramalarda, 72 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet pres makinesi ve çok sayıda narkotik madde paketleme poşeti ele geçirdi. Aramaların ardından gözaltına alınan Melihcan S. ve torbacıları Resul A. ile İzzet D. emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Şahısların yapılan sorgulamalarında ise toplamda 18 adet suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melihcan S. ve Resul A. çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İzzet D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim/İHA)

Son Dakika | İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını lobi diyerek bastı
Son Dakika | İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını lobi diyerek bastı
Son Dakika | İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını lobi diyerek bastı

Uyuşturucu, Sarıyer, Maslak, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını 'lobi' diyerek bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını "lobi" diyerek bastı - Son Dakika
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