Esenyurt'ta bir süredir husumetli olan iki taksi durağının çalışanları arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2 çocuk babası Taner Aras silahlı saldırıya uğradı. Aras vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle hayatını kaybetti. Taksici Taner Aras'ın cenazesi karayoluyla memleketi Iğdır'a gönderildi. Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi'ne getirilen cenaze, babaocağına götürüldü. Taksici Taner Aras'ın cenazesi Söğütlü mezarlığında kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

İSTANBUL'un Esenyurt ilçesinde husumetli olan 2 taksi durağı çalışanlarının kavgasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Taner Aras (40) memleketi Iğdır 'da toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:34

Kaynak: DHA

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