İstanbul'da organ ticareti operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İSTANBUL - İstanbul merkezli 3 ilde organ ticareti yapanlara polis ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan, 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Organ ve Doku Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 Ağustos günü İstanbul merkezli Mardin, Nevşehir ve Kayseri illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, böbrek vericileri C.Y. ve B.A. ile aracılar N.B. ve İ.E. isimli şahıslar Nevşehir ilinde, O.Y. isimli şahıs Kayseri ilinde, böbrek alıcısı K.Ü. Mardin ilinde, kimlik bilgileri kullanılan M.Ü. isimli şahıs İstanbul'da yakalandı. Çalışmaların devamında olay tarihinde doktor olarak yönetici pozisyonunda aktif görevde bulunduğu ve olayla bağlantısı bulunduğu tespit edilen İ.Ö. isimli şahıs ise 11 Ağustos günü İstanbul'da yakalandı.

Adli soruşturmanın devamı sırasında, şüphelilerden B.A. isimli şahsın böbreğini borçlarından dolayı zorla satmak durumunda kaldığını beyan etmesi üzerine, yapılan araştırmalar sonucu, böbreği aldığı belirlenen E.U. isimli şahıs ile E.U. isimli şahsın kardeşi olan ve kimlik bilgileri üzerinden yasadışı organ nakli yapılan M.Ş.U. isimli şahıslarda 12 Ağustos günü Mardin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili ilimizde yakalanan ve "Resmi Belgede Sahtecilik" ile "Organ ve Doku Ticareti" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Y, B.A, E.U. ve M.Ş.U. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. K.Ü, M.Ü. ve İ.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartı uygulanırken, N.B. ve İ.E. isimli şahıslar ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.