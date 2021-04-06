Son dakika... Organize suç örgütü operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da tefecilik ve yağmaya teşebbüs olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağmaya teşebbüs olaylarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Esenler'de 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar para ile 64 senet, 9 belge ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.