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Son Dakika | İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı

04.01.2022 09:09
Son Dakika | İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kağıthane'de bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasından ikinci kez hırsızlık yapmaya çalışan kadın polis ekiplerine yakalandı.

Kağıthane'de bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasından ikinci kez hırsızlık yapmaya çalışan kadın polis ekiplerine yakalandı. Kadının oyuncak çaldığı kameraya yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alışveriş merkezindeki bir oyuncak mağazasına gelen kadın hırsız, mağazada bir süre gezdikten sonra yanında getirdiği çantaya oyuncak doldurmaya başladı. Çantasına birkaç tane oyuncak koyan hırsız daha sonra mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

Aynı mağazaya ikinci defa hırsızlık için geldi

Olayın üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra kadın hırsız, tekrar aynı mağazaya gelerek gezmeye başladı. Mağazada rafta bulunan yaklaşık 400 lira değerindeki oyuncağı çantasına koydu. Daha sonra fark edilmemesi için oyuncağın arkasındaki ürünü öne çekerek rafın dolu görünmesini sağlayıp tekrar mağazadan kaçtı. Kadını fark eden mağaza görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Oyuncak hırsızı ikinci hırsızlığında yakayı ele verdi

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızı alışveriş merkezinin yakınlarında yakaladı. Hırsızlığı inkar eden kadına polis ekipleri, çantasındaki oyuncağın faturasını sordu. Polislere cevap veremeyen kadın, suçunu kabul etti. Gözaltına alınan hırsızın Nurdan K. isimli kadın olduğu tespit edilirken, kadın emniyete götürüldü. Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının daha öncede mağazadan hırsızlık yaptığını belirledi.

Oyuncak hırsızlığı kameraya yansıdı

Emniyette suç kaydının bulunmadığı öğrenilen kadın hırsız Nurdan K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kadının oyuncakları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının mağazada gezdiği ve bu sırada yanında getirdiği çantasına oyuncak koyup mağazadan ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Son Dakika | İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı
Son Dakika | İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı
Son Dakika | İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı

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Kağıthane, alışveriş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı - Son Dakika
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