İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı

06.10.2022 10:16

İstanbul'daki özel bir hastanede yaşlı bir hastaya eziyet edildiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir'deki özel bir hastanede görevli personel, tedavi kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğeri ise küfrediyor.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." dedi.

HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde konuyla ilgili bir açıklama daha yayınlayarak hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. Bakan Koca, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" ifadelerini kullandı.

HASTANE, İŞLERİNE SON VERDİ

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal görüntülerle ilgili olayın yaşandığı hastaneden de açıklama geldi. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahısların hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirildiği dile getirilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022'de feshedilerek, eş zamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili son gelişmeye göre ise 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın 10 ay önce yaşandığı, görüntülerdeki hastanın ise ağustos ayında hayatını kaybettiği belirlendi.

YORUMLAR (1)
  • CENGİZ BULUT: Allah belanızı versin pislik insanlar. İnşallah devletimiz hak ettiğiniz cezayı verecektir Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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