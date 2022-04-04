Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

04.04.2022 12:31
Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de pansiyonun en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de pansiyonun en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir Mahallesi Kaytancı Rasim Sokak'taki 4 katlı pansiyonun en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pansiyon ile yanında bulunan binalardakilerin tahliyesinin ardından yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

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Etkili rüzgar yangına neden oldu Etkili rüzgar yangına neden oldu İŞ HANININ ÇATISI YANDI İŞ HANININ ÇATISI YANDI

Eskişehir, İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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