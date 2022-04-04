Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Şişli'de pansiyonun en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir Mahallesi Kaytancı Rasim Sokak'taki 4 katlı pansiyonun en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pansiyon ile yanında bulunan binalardakilerin tahliyesinin ardından yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.