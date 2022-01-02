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Son dakika haberi... Pastaneyi soyan "aksak hırsız" kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Pastaneyi soyan "aksak hırsız" kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı

02.01.2022 09:47

Son dakika gelişmesine göre Pastaneyi soyan "aksak hırsız" kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı Kağıthane'de pastaneye girerek 10 bin lira çalan hırsız sol ayağındaki aksaklıktan tespit edilerek yakalandı Suçunu itiraf eden hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi Kağıthane'de bir hırsız, mazgalını kırarak girdiği...

Pastaneyi soyan "aksak hırsız" kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı

Kağıthane'de pastaneye girerek 10 bin lira çalan hırsız sol ayağındaki aksaklıktan tespit edilerek yakalandı

Suçunu itiraf eden hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir hırsız, mazgalını kırarak girdiği bir pastaneden dakikalar içerisinde 10 bin lira çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, görüntüleri inceleyen Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sol ayağında aksaklık bulunan hırsızı yürüyüşünden tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs, gece saatlerinde cadde üzerindeki bir pastanenin önüne geldi. Hırsız ardından mazgalını kırdığı pastanenin içerisine girerek dakikalar içerisinde kasadan 10 bin lira çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından sabah saatlerinde işyerine gelen pastane sahibi Cengiz K., polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kağıthane polisi hırsızı aksak yürüyüşünden yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, işyerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, hırsızın pastane girişindeki mazgalı kırarak alt katındaki pencereden iş yerine girdiğini belirledi. Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, hırsızın sol ayağında aksaklık olduğunu tespit etti.

Hırsız emniyette suçunu itiraf etti

Bunun üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, ayağında beyaz bir spor ayakkabı bulunan şüphelinin eşkalini de belirledi. Yakalama çalışmalarına başlayan ekipler, geçtiğimiz Çarşamba günü Nurtepe'de bir cadde üzerinde bir şahsın aksak şekilde yürüdüğünü gördü. Bunun üzerine şahsı durduran polis ekipleri, 45 yaşındaki Özcan A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan hırsız emniyette suçunu itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Özcan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı
Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı
Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı
Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı
Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı
Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı
Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı
Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı
Son dakika haberi... Pastaneyi soyan aksak hırsız kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı

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Polis Merkezi, Hırsızlık, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Pastaneyi soyan 'aksak hırsız' kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Pastaneyi soyan "aksak hırsız" kamerada: Polis yürüyüşünden yakaladı - Son Dakika
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