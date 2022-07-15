Son Dakika | İstanbul'da pes dedirten olay kamerada: Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale - Son Dakika
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Son Dakika | İstanbul'da pes dedirten olay kamerada: Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale

15.07.2022 10:21

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da pes dedirten olay kamerada: Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale Çağlayan'da 12 yaşındaki çocuk kablo döşemek için kapağı açılan rögara düştü Sağlık ekipleri yaralı çocuğa müdahale ettiği esnada köçekler davulla gelin karşıladı Çağlayan'da cadde...

İstanbul'da pes dedirten olay kamerada: Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale

Çağlayan'da 12 yaşındaki çocuk kablo döşemek için kapağı açılan rögara düştü

Sağlık ekipleri yaralı çocuğa müdahale ettiği esnada köçekler davulla gelin karşıladı

İSTANBUL - Çağlayan'da cadde üzerinde yürüyen 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kablo döşemek için kapağı açılan rögara düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey yokmuş gibi davulla gelin karşılaması ise "pes" dedirtti.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki rögarı açan bir telekomünikasyon şirketinin ekipleri, kablo döşemek için çalışmaya başladı. O esnada cadde üzerinde dolaşan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Tahir A., görevliler uzaklaştığı esnada rögarın içerisine düştü. Görevlilerin fark etmesi üzerine çocuk hemen rögardan çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla kurtulan çocuk, cadde üzerindeki bir bakkal önüne götürüldü.

Sağlık ekipleri can derdine düştü, yan taraftakiler davullu ve zurnalı gelin karşıladı

Vatandaşlar ise çocuğa su vererek vücudunda yara olup olmadığına baktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey olmamış gibi davul ve zurnalı gelin karşılamaya devam etmesi "pes" dedirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika: İstanbul'da pes dedirten olay: Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale Son dakika: İstanbul'da pes dedirten olay: Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
Kaynak: İHA

Çağlayan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İstanbul'da pes dedirten olay kamerada: Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale - Son Dakika

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