İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'da PKK/ KCK ve PYD/ YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 8 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, terör örgütleri adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/ illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bugün 8 ilçede 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.