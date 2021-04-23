İstanbul'da polis korteji eşliğinde '23 Nisan' coşkusu - Son Dakika

İstanbul'da polis korteji eşliğinde '23 Nisan' coşkusu

İSTANBUL - İstanbul'da motosikletli yunus polisleri, kortej oluşturarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen kortej, drone ile havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta pandemi kurallarına uyularak coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir kutlama gerçekleştirdi. Yunus polisleri, Türk bayrakları ve balonlarla süslenen motosikletleriyle kortej oluşturdu. Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi önünde başlayan korteje klasik otomobiller de eşlik etti. Korteje, güzergah boyunca kısıtlama kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar ve aileleri de Türk Bayrağı sallayarak eşlik etti. Bazı vatandaşların da alkışlayarak destek verdiği kortej, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasında son buldu. Öte yandan, renkli görüntülere sahne olan kortej, drone ile havadan görüntülendi.