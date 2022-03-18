Son dakika... İstanbul'da, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı protestolar sürüyor - Son Dakika
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Son dakika... İstanbul'da, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı protestolar sürüyor

18.03.2022 15:36
Son dakika... İstanbul'da, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı protestolar sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı savaşı Beyoğlu'nda protesto etti.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı savaşı Beyoğlu'nda protesto etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) binasının karşısında toplanan bir grup Ukrayna vatandaşı devam eden saldırıları kınadı.

Dövizler ve Ukrayna bayrağı açıp ülkelerinin milli marşını okuyan gruptakiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı.

Ukrayna vatandaşı Aliya Usenova, Türkiye ve Ukrayna'nın kardeş olduğunu belirterek, diplomasi çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgeden geçen bazı vatandaşlar da protestoya destek verdi.

Son dakika... İstanbul'da, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı protestolar sürüyor

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İstanbul, Protesto, Beyoğlu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İstanbul'da, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı protestolar sürüyor - Son Dakika


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