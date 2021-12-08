Sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte deterjanları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.