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Sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

08.12.2021 10:45

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte deterjanları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte deterjanları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram toz deterjan, 2 bin 720 litre sıvı deterjan, 3 bin 380 litre çamaşır suyu ve 2 bin 580 litre bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte deterjan operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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