Söz konusu adreste yapılan aramada, kimlik dedektör cihazı, fotokopi makinesi, hologram, renkli baskı makinesi, kimlik kesme makinesi, kimlik basım makinesi, elektrikli ısıtmalı pres makinesi ve çok sayıda sahte kimlik, sürücü belgesi, pasaport üretiminde kullanılan teçhizat ve hazır belgelerin yanı sıra 33 bin 800 lira para, farklı ülke vatandaşı için düzenlenmiş 4 pasaport ve 52 basıma hazır ülke amblemlerinin bulunduğu boş kimlik kartı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sahte pasaport ve kimlik çıkaran zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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