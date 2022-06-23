Sahte pasaport ve kimlik çıkaran zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Sahte pasaport ve kimlik çıkaran zanlı gözaltına alındı

23.06.2022 16:09

Güngören'de sahte pasaport ve kimlik kartı çıkardığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Güngören'de sahte pasaport ve kimlik kartı çıkardığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Güngören Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport ve kimlik kartı basımı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen zanlının adresine operasyon ekipler, Suriye uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, kimlik dedektör cihazı, fotokopi makinesi, hologram, renkli baskı makinesi, kimlik kesme makinesi, kimlik basım makinesi, elektrikli ısıtmalı pres makinesi ve çok sayıda sahte kimlik, sürücü belgesi, pasaport üretiminde kullanılan teçhizat ve hazır belgelerin yanı sıra 33 bin 800 lira para, farklı ülke vatandaşı için düzenlenmiş 4 pasaport ve 52 basıma hazır ülke amblemlerinin bulunduğu boş kimlik kartı ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte pasaport ve kimlik çıkaran zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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