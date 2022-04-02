Son dakika haberleri! İstanbul'da Şehit Aileleri Derneğinde ilk iftar yapıldı - Son Dakika

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Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, ramazan ayının ilk iftarına ev sahipliği yaptı.

Eyüpsultan'daki dernek binasında düzenlenen iftar programına, Dernek Genel Başkanı Mehmet Güner, Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, Eyüpsultan Belediyesi İşletme Müdürü Vahit Olgun ve şehit yakınları katıldı.

İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dualar okundu.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Selvitop, bu akşam hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız her ramazanda sofralarını bize açtılar. Derneğimizin genel merkezini yaparken '30 akşam boyunca iftar programı yapabilir miyiz?' dedik. 'Bismillah' diyerek yola çıktık. Pandemi sebebiyle gecikmeli de olsa bu akşam ilkini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Programa katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Selvitop, ramazan boyunca iftar vereceklerini kaydetti.

Şehit aileleri olarak, seslerinin duyurulmasını ve acılarının paylaşılmasını istediklerini aktaran Selvitop, yolu geçen herkesi derneğin iftarına beklediklerini belirtti.

Şehit yakını Fikri Çakır da "Allah razı olsun. Unutulmadık. Bizi unuturlarsa o zaman şehitlerimiz ölür. Dualarımızı yaptık, hatim ettik." dedi.

Duygularını anlatmanın zor olduğunu söyleyen şehit yakını Nurcan Pişkin de salgın sürecindeki kısıtlamalardan sonra yan yana oldukları için mutluluk duyduğunu kaydetti.