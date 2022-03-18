Son dakika! İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı

18.03.2022 07:04
Son dakika! İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı

Son dakika haber: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çok sayıda adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çok sayıda adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan şikayetlerle ilgili yapılan çalışma sonucu kendilerini asker ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çeteye operasyon düzenledi.

Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık suçu işleyen çeteye yönelik, aralarında Şanlıurfa ve Gaziantep'in de bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çetenin lideri olduğu belirtilen bir kişi, Fatih'te baskın yapılan adreste gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı - Son Dakika
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