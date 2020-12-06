Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin Bayrampaşa'da yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları kent genelinde piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilin bir alışveriş merkezinin otoparkına girdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda araçta bulunan M.B., N.D. ve Ö.S. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise alışveriş poşetine zulalanmış vaziyette 18 tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.