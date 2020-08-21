Son dakika! İstanbul'da sokakta uyuşturucu satan şahıslara operasyon - Son Dakika

Avcılar, Ataşehir, Ümraniye ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 10 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Avcılar, Ataşehir, Ümraniye ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Avcılar'da düzenlenen operasyonda, 9.18 gram skunk, 3 adet telefon, 3 bin 90 TL para ele geçirildi, Yusuf Ş. (26), Tekin A. (22) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Ataşehir ilçesinde 51 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 725 TL para ele geçirildi. Onur Ç. (26), Engin Y. (30), Resul K. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Ümraniye ilçesinde 5.97 gram metamfetamin, 15.74 gram bonzai, 275 TL para ele geçirilirken, Samet T. (35), Erhan Ş. (34), Resul T. (40), Ümit A. (36), Emrullah D. (26) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 10 şahıstan 1'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 7 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL