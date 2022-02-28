Son dakika: İstanbul'da spor salonu sahibinin öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika
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Son dakika: İstanbul'da spor salonu sahibinin öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı

28.02.2022 11:50
Son dakika: İstanbul'da spor salonu sahibinin öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda 2017'de spor salonu sahibi Gökhan Sarı'nın öldürülmesine ilişkin 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Beyoğlu'nda 2017'de spor salonu sahibi Gökhan Sarı'nın öldürülmesine ilişkin 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmaya tutuklu 4 sanık ile başka bir dava kapsamında tutuklu bulunan 2 sanık, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz 4 sanık ile müdahillerden maktulün eşi Elif ve annesi Hatçe Sarı da duruşmada hazır bulundu.

Son savunmaları alınan sanıklar beraat talebinde bulunurken tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi.

Dosyayı karara bağlayan heyet, sanık Oktay Öztürk'e "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet, sanıklar Savaş Elagöz, Şuayip Doğanay ve Evren Büyükkeskin'e ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Ali Yıldız, Murat Hoşgör ve Ufuk Köse, Murat Tosun, Şenol Parlak ve Şükür Yılmaz'ın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçlarından beraatlerine hükmetti, firari sanık Okan Hasanoğlu yakalanamadığı için dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Beyoğlu'nda 28 Mart 2017'de spor salonu sahibi Gökhan Sarı'nın öldürüldüğü, eşi Elif Sarı'nın da yaralandığı anlatılmıştı.

İddianamede 11 sanığın "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmiş, olayın ardından kayıplara karışan sanık Okan Hasoğlu'nun cinayetin faili olduğu öne sürülmüştü.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Gökhan Sarı, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İstanbul'da spor salonu sahibinin öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika


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