Son dakika... İstanbul'da taksiciye "yolu uzattın" tokadı kamerada - Son Dakika

Son dakika... İstanbul'da taksiciye "yolu uzattın" tokadı kamerada

21.02.2021 10:34
Son dakika... İstanbul'da taksiciye

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciyi tokatladı.

İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciyi tokatladı. Taksiciye hakaret, küfür ve tehditler savuran şahıs kayıplara karışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kadın uçaktan inerek dışarıdaki taksiye bindi. Bir süre sonra kadının aradığı eşi, cep telefonunu şoföre vermesini istedi. Adam taksiciye iddiaya göre eşini havalimanının hemen dışındaki akaryakıt istasyonuna getirmesini istedi ve kendisine indi-bindi ücreti yerine 50 lira vereceğini söyledi.

Taksiciye küfür, tehdit ve tokatla saldırı

Bu konuşmanın ardından taksici, iddiaya göre kadını Eyüpsultan İşıklar köyü-Odayeri istikametinde bir süre dolaştırdıktan sonra akaryakıt istasyonuna götürdü. Dakikalarca eşini beklemesi nedeniyle çılgına dönen adam, taksiciye hakaret ve küfürler etmeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan adam taksiciye tokatla saldırdı. Tehditler savuran adam, ardından eşini de alarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika... İstanbul'da taksiciye yolu uzattın tokadı kamerada
Son dakika... İstanbul'da taksiciye yolu uzattın tokadı kamerada
Son dakika... İstanbul'da taksiciye yolu uzattın tokadı kamerada
Son dakika... İstanbul'da taksiciye yolu uzattın tokadı kamerada
Son dakika... İstanbul'da taksiciye yolu uzattın tokadı kamerada
Son dakika... İstanbul'da taksiciye yolu uzattın tokadı kamerada

Akaryakıt, İstanbul, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İstanbul'da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı kamerada - Son Dakika


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