Son dakika! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

15.03.2022 12:46
Son dakika! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyet yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen, geçmiş dönemlerde de çatışma bölgelerinde bulundukları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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