İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında kent genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, diğerinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.