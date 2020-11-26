Farklı ilçelerde 28 adreste 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı - Son Dakika

Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti

Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu

İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor

Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti