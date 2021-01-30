Son dakika haberleri! İstanbul'da "Torbacı" operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul'da "Torbacı" operasyonu: 36 gözaltı

30.01.2021 14:59

Son dakika habere göre İstanbul genelinde dün yapılan "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçildi.

İstanbul genelinde dün yapılan "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 26 kilo 480 gram likit metamfetamin 478 gram esrar, 71 kilo 832 gram bonzai, 4 kilo 775 gram kristal metamfetamin, 1 kilo 132 gram sentetik kannabinoid, 11 kilo 840 gram kimyasal madde, 332 gram esrar, 14.5 gram marihuana, 54 gram skunk, 9 gram eroin, 5 gram kokain, 3 adet ekstasy, 4 adet suboxone, 1 adet tabanca, 50 adet fişek, 6 bin 795 TL, bin dolar, 10 euro ele geçirildi.

Ayrıca, dün haklarında uyuşturucu suçlarından arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 zanlı yakalandı. Toplamda 104 kilo 633 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-İHA-

Son dakika haberleri! İstanbul'da Torbacı operasyonu: 36 gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da Torbacı operasyonu: 36 gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da Torbacı operasyonu: 36 gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da Torbacı operasyonu: 36 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İstanbul'da 'Torbacı' operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika


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