İstanbul'da tütün kaçakçılarına büyük operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da tütün kaçakçılarına büyük operasyon: 9 gözaltı

30.06.2022 10:00

İstanbul'da tütün kaçakçılarına büyük operasyon: 9 gözaltı Tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, doğu illerinden kente getirildiği ileri sürülen yüklü miktarda tütün ele geçirildi İstanbul'da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da tütün kaçakçılarına büyük operasyon: 9 gözaltı

Tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, doğu illerinden kente getirildiği ileri sürülen yüklü miktarda tütün ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı. Doğu illerinden kente getirildiği ileri sürülen yüklü miktarda tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, tütün kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde boş olarak doğu illerinden getirilen boş makaronların İstanbul'da bazı ilçelerdeki adreslerde depolandığı ve burada doldurularak sigara haline dönüştürülüp piyasaya sürüldüğü istihbaratını alan kaçakçılık polisi, çalışmalarını derinleştirdi. Teknik ve fiziki takip başlatan emniyet ekipleri, kaçakçıların, doldurulan makaronların uygun araçlar kullanarak "servisçi" olarak tabir edilen kişiler üzerinden il genelinde faaliyet gösteren tütüncü dükkanlarına satıldığını belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Piyasaya sürülen tütün mamullerinin depolandığı yerler ile ilgili tespit edilen Fatih'te 4 ayrı adrese, Esenyurt'ta 1 depo ve 2 araca 27 ve 28 Haziran'da peş peşe operasyon düzenlendi. Baskınlarda tütün kaçakçılığı yapan 9 şüpheli yakalandı. Depolarda yapılan aramalarda 18 milyon 15 bin adet boş makaron, 9 milyon 182 bin dolu makaron, 102 bin yaprak sigara kağıdı, 60 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü, 3 kilogram sigara tütünü, 2 kamyonet, 1 elektrikli sigara sarma makinası, 1 hava kompresörü ve 1 hava kurutucu makine ele geçirildi.

Tütünlere imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkan şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, D.Ö., A.A., İ.Ç. ve G.Y.Ç. adlı 4 kişi kaçakçılık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tütün kaçakçılarına büyük operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da tütün kaçakçılarına büyük operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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