Son Dakika: İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı - Son Dakika

Türkiye genelinde koronayla mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.

ÜLKE GENELİNDE AŞI MİKTARI 30 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.

SON 24 SAATTE 349 BİN 231 AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 242 bin 862, ikinci doz aşı 12 milyon 895 bin 506 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 138 bin 368 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 349 bin 231'e ulaştı.