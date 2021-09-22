Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta Esenyurt, Bayrampaşa ve Şişli'de düzenlenen 4 operasyonda 8'i yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 37 kilo 300 gramı sıvı olmak üzere 123 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.