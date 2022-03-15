İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da, 19 Ocak-11 Mart'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki çalışmalar ile Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 102 kilo 314 gram Hint keneviri, 13 kilo 240 gram toz esrar, hassas terazi, vakum cihazı, tartı ile 28 bin 720 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğer şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.