Son dakika: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu adreste, silah ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; polis, Fatih ilçesinde bulunan Molla Gürani mahallesindeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, evde bulunan T.C., A.C. ve S.K. isimli kişileri gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 2008 adet Extacy, 85,75 gram metamfetamin, 55 gram marihuana, 8,05 gram kokain, 1 adet cep telefonu, suç faaliyeti sonucu elde edildiği düşünülen 4 bin 500 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.