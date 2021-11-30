Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde Şişli ve Kağıthane'de 40 adrese baskın düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde detaylı arama gerçekleştirilirken, şüpheli olarak belirlenen 29 kişiden 19'u yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, kalan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.