Son Dakika: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ile salgın sürecini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Bakan Koca, toplantı sonrası sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

"YOĞUN BAKIM YÜKÜ DEVAM EDİYOR"

İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20'lik düşüsün gözlendiğini kaydeden Bakan Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." ifadesinde bulundu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İKİNCİ İL OLMUŞTU

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 10-16 Nisan tarihleri arasındaki illere göre her 100 bin kişide haftalık vaka sayılarında İstanbul, en çok vaka görülen ikinci il olmuştu. Beş haftadır süregelen artışla dikkat çeken İstanbul'da vaka sayısında 920,57'ye ulaşılmıştı.