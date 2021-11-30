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Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek! - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek!

30.11.2021 09:14
Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek!

Dün ülkede hayatı felç eden kuvvetli rüzgar ile fırtına; Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün de etkili olacak. AFAD, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapıyor. Meteorolojinin güncel hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'da sağanak yağış bugün de devam edecek.

Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Bugün ise sağanak yağış devam edecek.

İSTANBUL'DA FIRTINA VAR MI?

Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli Fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/ Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun'da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

Son Dakika: İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor
İstanbul için 5 günlük hava durumu

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son Dakika: İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor

OLASI TEHLİKELERE KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün de etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/ Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun'da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek!

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