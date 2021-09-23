Son Dakika! İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı - Son Dakika

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren de yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda Kadıköy D-100 karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

AVRUPA YAKASI'NDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Avrupa Yakası'nda ise TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan trafik verilerine göre ise yoğunluk 08.00 itibariyle yüzde 71 olarak ölçüldü.