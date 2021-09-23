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Son Dakika! İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı - Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

23.09.2021 08:52

Son Dakika! İstanbul'da dün akşam başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden başladı. Yağışların etkisiyle kentin birçok ilçesinde trafik durma noktasına gelirken, İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk 08.00 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren de yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda Kadıköy D-100 karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

AVRUPA YAKASI'NDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Avrupa Yakası'nda ise TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan trafik verilerine göre ise yoğunluk 08.00 itibariyle yüzde 71 olarak ölçüldü.

Son Dakika! İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı
Son Dakika! İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı
Son Dakika! İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

D-100 Karayolu, Anadolu Yakası, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika! İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı - Son Dakika
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