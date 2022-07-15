Son dakika... İstanbul'da Yahudi Mezarlığında 36 Mezarın Taşları Kırıldı. İbrahim Kalın Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Son dakika... İstanbul'da Yahudi Mezarlığında 36 Mezarın Taşları Kırıldı. İbrahim Kalın Saldırıyı Kınadı

15.07.2022 11:37
Son dakika... İstanbul'da Yahudi Mezarlığında 36 Mezarın Taşları Kırıldı. İbrahim Kalın Saldırıyı Kınadı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul’da Yahudilerin mezarlarının bulunduğu Beyoğlu ilçesindeki Hasköy Mezarlığı’na dün gece saldırı düzenlendi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının tahrip edildiğini duyurdu. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti” dedi.

İstanbul'da Yahudilerin mezarlarının bulunduğu Beyoğlu ilçesindeki Hasköy Mezarlığı'na dün gece saldırı düzenlendi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının tahrip edildiğini duyurdu. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti" dedi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Yahudilerin mezarlarının bulunduğu Hasköy Mezarlığı'na dün gece saatlerinde saldırı düzenlendiğini duyurdu. "Türk Yahudi Toplumu" adlı sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği etiketlenerek şunlar kaydedildi:

"Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz."

İBRAHİM KALIN: FAİLLERİN BULUNMASI İÇİN İLGİLİ BİRİMLER HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı. Kalın'ın paylaşımı şöyle:

"Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

İbrahim Kalın, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... İstanbul'da Yahudi Mezarlığında 36 Mezarın Taşları Kırıldı. İbrahim Kalın Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... İstanbul'da Yahudi Mezarlığında 36 Mezarın Taşları Kırıldı. İbrahim Kalın Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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