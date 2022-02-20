Üye Girişi
Son Dakika | İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi

20.02.2022 03:57
Son Dakika | İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi

Son dakika haber: İstanbul'da akşam saatlerinde Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde yapılan asayiş uygulamasında,178 bin şahıs sorgulanırken 111 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da akşam saatlerinde Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde yapılan asayiş uygulamasında,178 bin şahıs sorgulanırken 111 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan denetimlerde 58 tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde, Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla 22.00 saatleri arasında asayiş denetimi yapıldı.

Ana yol ve caddelerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, yaklaşık 178 bin şahsın GBT ( Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapıldı. Sorgulanan şahıslar içinde, 460 aranan şahıs ile 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve şüpheli araçlarda yapılan kontrolde, 10 kilo uyuşturucu madde, 6 bin 500 uyuşturucu hap ve 58 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak için emniyete götürüldü. Denetimler kapsamında trafik ekipleri tarafından yaklaşık 25 bin araç sorgulandı, 991 araca işlem uygulandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son Dakika | İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi Son Dakika | İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 758 şüpheli yakalandı İstanbul'da 2 hırsızın kuyumcudan imitasyon bilezikleri çalma anı güvenlik kamerasında İstanbul'da 2 hırsızın kuyumcudan imitasyon bilezikleri çalma anı güvenlik kamerasında

Güven Timleri, İstanbul, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 04:03:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement