İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

İSTANBUL'da 7 ilçede internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bahis oynatmakta kullanıldığı belirlenen cep telefonları ve dijital materyallere el kondu. Operasyon anı kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Siber polisi, bu gün sabah saat 06.00'da 7 ilçede tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona özel harekat polisi ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

EYÜPSULTAN 'DA 2 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri tarafında operasyon düzenlenen adreslerden ikisi Eyüpsultan'daydı. Yeşilpınar Mahallesi, Ferhat Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın 7'nci katında bulunan bir daireye düzenlenen baskında dairede bulunan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada yasadışı bahis oynatmakta kullanılan cep telefonlarına el kondu. Öte yandan, yine Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan, 4 katlı bir binaya binanın 4'üncü katına düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, dairede yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen materyallere el kondu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul