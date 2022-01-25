İstanbul'da yolda mahsur kalan ve aracında rahatsızlanan kişi, Beyoğlu Belediyesine ait kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi.
Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok araç ilerlemekte zorlanırken bazıları yolda kaldı. Beyoğlu Belediyesi, yolda kalanların yardımına yetişti.
Ekipler, Kulaksız Meydanı'nda yolda kalan bir araçta rahatsızlanan vatandaşı, kar küreme aracına bindirerek Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine götürdü.
İlk müdahalesi yapılan erkek hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Yolda mahsur kalan hasta, kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi - Son Dakika