Son Dakika: İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi - Son Dakika

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15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu.

Hafta başında başlayan yüz yüze eğitim İstanbul'da yine kar engeline takıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haberi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

PERŞEMBE GÜNÜ DE TATİL

Yerlikaya, "Kar ve buzlanma nedeniyle, bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.