Son dakika! İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Son dakika gündem haberi... İstanbul merkezli düzenlenen narkotik operasyonunda piyasa değeri 2,5 milyon TL olan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

İstanbul merkezli düzenlenen narkotik operasyonunda piyasa değeri 2,5 milyon TL olan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen yüksek miktarlı uyuşturucu maddeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta piyasa değeri 2,5 milyon TL olan uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceğini tespit etti. Yapılan teknik takip sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişiyi yakalandı. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyon anı kameralara yansıdı. Operasyonda 2'si yabancı 4'ü Türk vatandaşı polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon sonucunda 45 kilo 300 gram Skunk, 10 kilogram Metamfetamin, 3 kilo 650 gram Esrar, 1 kilogram Captagon Hap, 3 adet hassa terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 13 adet fişek, bin 825 TL Türk Lirası ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen yüksek miktarlı olan uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

(Selim Bayraktar/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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