Son dakika haberleri... İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

04.05.2022 09:51

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri kaçak sigaraları internet üzerinden satma hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettikleri kaçak sigaraları internet üzerinden satma hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin, kaçak tütünden ürettikleri sigaraları internet üzerinden ve tütün satan iş yerleri vasıtasıyla piyasa süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak sigara imalatı yapan 5 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, depo olarak kullanılan bir adrese baskın düzenledi.

Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 ton kıyılmış halde tütün, milyonlarca adet makaron, 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör ve kaçak sigara satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Yakalanan 5 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri... İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu Son dakika haberi! Jandarma'dan kaçak sigara operasyonu Son dakika haber: Bursa'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı Son dakika haber: Bursa'da kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayramda çalışan sağlıkçılara teşekkür mesajı! Her birimin kaç kişi çalıştığını açıklayarak teşekkür etti
10:10 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266
09:55 Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı
09:54 Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar
09:40 Zeytindalı bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist öldürüldü
09:12 Rus askerler otomobildeyken SİHA'ya yakalandı: Füze arabayı havaya uçurdu
09:07 CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı
08:59 Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu
08:57 Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü
08:51 ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: 50 baz puanlık artış masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 10:22:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement