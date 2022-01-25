Son dakika: İstanbul'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen İzmirli Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika

İstanbul Beykoz'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren öğretmen Cafer İzmirli, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan İzmirli'nin cenazesi, Başmakçı ilçesine bağlı Yaka köyündeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınması sırasında İzmirli ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Helallik alınmasının ardından İzmirli'nin cenazesi, daha sonra Yaka köyü camisine götürüldü.

Baba İsmail, kardeşi Murat İzmirli, burada taziyeleri kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın da cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.

Kılınan namazın ardından İzmirli'nin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, İzmirli ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanmış, kaza da şoför E.Ç. ile yolculardan Cafer İzmirli kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yolcu U.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaralanan 18 yolcu da sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Cafer İzmirli'nin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğretmenlik yaptığı, Afyonkarahisar'daki ailesini ziyaret için yola çıktığı öğrenilmişti.