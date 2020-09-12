Son dakika... İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu hapla yakalandı
Son dakika habere göre İstanbul'dan Samsun'a 800 adet uyuşturucu hap getiren bir kişi polis tarafından yakalandı.
İstanbul'dan Samsun'a 800 adet uyuşturucu hap getiren bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren bir aracı takibe alarak Ankara yolu uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 800 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayda ilgili araçta bulunan H.K. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.K. bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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