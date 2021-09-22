Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam...
22.09.2021 10:01
Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam... - Son Dakika
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