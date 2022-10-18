Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı

18.10.2022 11:43

Son dakika haberleri: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde ‘KCK-Maliye’ birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesi'nde, Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tim komutanlığı yaptığı tespit edilen ‘Kendal-Numan Amed’ kod adlı terörist S.Ö., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı" açıklamasını yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde 'KCK- Maliye' birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesi'nde, Irak- İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tim komutanlığı yaptığı tespit edilen 'Kendal-Numan Amed' kod adlı terörist S.Ö., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı" açıklamasını yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda yakalanan, 'Kendal-Numan Amed' kod adlarını kullanan S.Ö'nün, 2015 yılında Almanya'dan PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldığının saptandığı belirtildi. Açıklamada, S.Ö.'nün, eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde 'Eğitim Komitesi' üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Emniyet açıklamasına göre; S.Ö.'nün, PKK'nın sözde Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan tarafından terör örgütünün Suriye kolu PYD- YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde 'Cephane' biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

S.Ö., örgütsel faaliyetlerine devam etmek üzere 14 Ekim 2022 tarihinde İran'dan Y.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaportla geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. dün çıkarıldığı adlı makamlarca da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı - Son Dakika
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