Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Zeytinburnu kasabı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Zeytinburnu kasabı" açıklaması Açıklaması

11.04.2022 17:05
Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Zeytinburnu kasabı" açıklaması Açıklaması

Bir son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan Afganistan uyruklu kişinin 1 Şubat'ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan Afganistan uyruklu kişinin 1 Şubat'ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yayınlanan "Zeytinburnu Kasabı" isimli Afganistan uyruklu şahıs hakkında yapılan araştırmalarda bu kişinin Kasap Ali Ahmedi olduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin Zeytinburnu'nda 1 Şubat'ta karıştığı "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Silah Kanununa Muhalefet" konusu üzerine gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yapılan ev aramasında şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı aktarıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Afganistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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