Son dakika haber! İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçen Aktaş, "Yaşam" kategorisinde ise yine Muhammed Enes Yıldırım'ın " Haliç'te gökkuşağı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yılın fotoğrafları için seçilen her bir karenin eşsiz güzellikte olduğunu dile getiren Aktaş, "Haber" kategorisinde, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılışında İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapmanın kendisine nasip olduğunu belirterek, bu fotoğraf karesine yansıyan duygudan çok etkilendiğini söyledi.

"Spor" kategorisinde, Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptığı voleybol sahasında oynamalarını beğendiğini söyleyen Aktaş, "Yaşam" kategorisinde ise olumsuzluklarla anılan 2020'de İstanbul Emniyet Müdürü olarak İstanbul'un büyüleyici güzelliğinin ortaya konduğu fotoğrafı tercih ettiğini dile getirdi.

AA'ya 100. yıl tebriği

Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yılına ilişkin de Aktaş, "Anadolu Ajansı'nın 100. yaşını kutluyorum ve tüm yönetici ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Anadolu Ajansı, inşallah daha uzun yıllar görevini başarıyla yaparak Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracak." dedi.