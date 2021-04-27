Son dakika haber: İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ TAKSİM MEYDANI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

Son dakika haber: İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ TAKSİM MEYDANI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
27.04.2021 15:52
Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Taksim Meydanı'nda incelemelerde bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Taksim Meydanı'nda incelemelerde bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma öncesi Taksim Meydanı'na gelerek incelemelerde bulundu. Bir süre meydanda yetkililerden bilgi alan Aktaş daha sonra meydandan ayrıldı.
Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Taksim Meydanı'na çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi. Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.
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